Dayane Mello molestata nel reality brasiliano A Fazenda (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dayane - A Fazenda Situazione delicata per Dayane Mello nel reality brasiliano A Fazenda. Negli scorsi giorni, la modella e influencer avrebbe subito, infatti, delle molestie dal cantante e attore 29enne Nego do Borel, concorrente del programma. Nonostante la successiva agitazione della donna, che ha più volte chiesto di parlare con la produzione senza ricevere delle risposte in tal senso, l'uomo è ancora a tutti gli effetti un partecipante della trasmissione che non sembra intenzionata a fare qualcosa in merito (se non a declassare l'accaduto come una semplice 'love story' terminata ancora prima di iniziare). Il fatto increscioso si sarebbe verificato sabato 18 settembre 2021. Su di giri per qualche bicchiere di troppo, Nego ha più volte cercato il contatto fisico ...

