"Da lei non me lo aspettavo". Alberto Matano a bomba su Barbara D'Urso. È la prima volta che parla così (Di mercoledì 22 settembre 2021) Continua lo scontro quotidiano tra Alberto Matano e Barbara D'Urso con il primo che continua a vincere sistematicamente la gara degli ascolti nonostante il cambio di direzione. Oramai si sa, Pomeriggio Cinque ha subito una rivoluzione rispetto alle scorse edizioni. Il diktat è arrivato da Mediaset: più sobrietà, più informazione, meno gossip e meno caciara in studio, queste le linee guida imposte dai vertici del Biscione. Via anche gli opinionisti 'salottieri' che si sono visti per anni negli show 'd'ursiani' e dentro più giornalisti ed esperti in grado di raccontare le news di attualità e cronaca in modo puntuale e approfondito. Insomma, Una vita in diretta su Mediaset. Sulla questione, senza tirare in ballo direttamente, è entrato anche Alberto Matano. Secondo ...

