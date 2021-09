Cagliari, i convocati di Mazzarri per l’Empoli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stasera alle 20:45 andrà in scena Cagliari-Empoli, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Ecco i convocati di Walter Mazzarri. Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic Difensori: Altare, Bellanova, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Godin, Lykogiannis, Walukiewicz Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro, Strootman Attaccanti: Farias, Joao Pedro, Keita, Pavoletti Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stasera alle 20:45 andrà in scena-Empoli, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Ecco idi Walter. Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic Difensori: Altare, Bellanova, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Godin, Lykogiannis, Walukiewicz Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro, Strootman Attaccanti: Farias, Joao Pedro, Keita, Pavoletti Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CalcioNapoli24 : - fantapiu3 : #Cagliari: ritornano tra i convocati due big #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - Fantacalcio : Cagliari, i convocati per l'Empoli: due recuperi per Mazzarri - CagliariNews24 : Cagliari Empoli, i 23 convocati di Mazzarri: tornano Strootman e Godin - CentotrentunoC : #CagliariEmpoli ?? Svelata la lista dei convocati per la partita con l'Empoli: ritornano in due nella lista di Walt… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari convocati I convocati Cagliari Calcio Roma, caccia al vice-Karsdorp: Mourinho pesca dallo United Mourinho avrebbe richiesto un'alternativa di livello al terzino olandese Karsdorp: il tecnico portoghese pensa ad un suo connazionale di proprietà del Manchester United ...

Cagliari, i convocati per l’Empoli: tornano Godin e Strootman, fuori Zappa Sono stati comunicati i convocati del Cagliari per la sfida di stasera contro l'Empoli: tornano a disposizione Godin e Strootman, mentre non è presente nella lista lo squalificato Zappa ...

Mourinho avrebbe richiesto un'alternativa di livello al terzino olandese Karsdorp: il tecnico portoghese pensa ad un suo connazionale di proprietà del Manchester United ...Sono stati comunicati i convocati del Cagliari per la sfida di stasera contro l'Empoli: tornano a disposizione Godin e Strootman, mentre non è presente nella lista lo squalificato Zappa ...