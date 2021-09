Cagliari-Empoli stasera in tv | data | orario e streaming Serie A 2021 2022

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutto pronto per, match del turno infrasettimanale valido per la quinta giornata diA. In Sardegna le due squadre vannoa caccia di tre punti salvezza dopo un inizio tra luci e ombre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, una moviola live, le pagelle e le parole dei protagonisti. L’arbitro del match sarà Marco Di Bello. SportFace.

Calcio_Casteddu : ?? Che aspettate? ?? É il vostro momento ??Votate l'1?1? anti #Empoli - lrdp__ : ??Palinsesto di oggi ??Mercoledì 22 Settembre #SerieA ???? (18:30) Salernitana ?? Verona (18:30) Spezia ?? Juventus (2… - SpelTorsten : ???? Serie A ???? ?? Cagliari-Empoli ? 20:45 ?? ?? 22/9 ???? ?? 5/10U ?? Coolbet - vivere_sardegna : Cagliari-Empoli, vota la FORMAZIONE DEI TIFOSI

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI EMPOLI ( ore 20.45 in diretta su Dazn ) CAGLIARI (4 - 4 - 2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro.