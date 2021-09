Cagliari-Empoli: le formazioni ufficiali. La scelta di Mazzarri su Pavoletti! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono state da poco ufficializzate le formazioni ufficiali dell’incontro tra Cagliari ed Empoli. A riportarlo, sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà. Dopo i vari dubbi della vigilia Walter Mazzarri ha così sciolto relativo all’attacco della formazione sarda: Cagliari Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Deiola, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. Andreazzoli risponde con una novità in difesa, si tratta dell’esordio di Mattia Viti, gioiellino classe 2002: Empoli Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Zurkowski; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. POTREBBE INTERESSARTI: Cristiano Ronaldo, le parole di Dolores sul futuro del figlio! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono state da pocozzate ledell’incontro traed. A riportarlo, sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà. Dopo i vari dubbi della vigilia Walterha così sciolto relativo all’attacco della formazione sarda:Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Deiola, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. Andreazzoli risponde con una novità in difesa, si tratta dell’esordio di Mattia Viti, gioiellino classe 2002:Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Zurkowski; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. POTREBBE INTERESSARTI: Cristiano Ronaldo, le parole di Dolores sul futuro del figlio! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

