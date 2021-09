ATP Nur-Sultan 2021 | Lorenzo Musetti lotta per quasi tre ore | ma ai quarti ci va Laslo Djere

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Termina al secondo turno l’ATP 250 di Nur-di. Il diciannovenne toscano deve salutare il Kazakistan dopo 2 ore e 49 minuti dicon il serbo, numero 7 del seeding, vittorioso per 6-4 6-7(3) 6-4. Ailo attende uno tra il sudcoreano Soonwoo Kwon e il connazionale Dusan Lajovic, attesi sul centrale della capitale kazaka più tardi nel programma. Comincia male il match per, che finisce subito per dover gestire un game ai vantaggi, nel quale perde la battuta. Spesso e volentieri sicuro con il dritto,lascia poche chance, o meglio due, nello stesso gioco, il sesto, in cui salva due palle break. Eppure era stato lui stesso ad avere un’opportunità di raddoppiare il proprio vantaggio in ...