Al Centro d'Abruzzo il progetto scolastico 'Guida con attenzione': per una mobilità sempre più attenta e sicura (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 21 e 22 settembre il Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino ha ospitato più di 200 allievi delle scuole del territorio per il progetto 'Guida con attenzione'. Il progetto nasce da Didi Bizzarro e ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 21 e 22 settembre ild'di San Giovanni Teatino ha ospitato più di 200 allievi delle scuole del territorio per ilcon'. Ilnasce da Didi Bizzarro e ...

Advertising

MISE_GOV : 'Al centro di un’iniziativa economica ci sono sempre persone, spesso una famiglia di imprenditori di valore. Tutela… - Il_Centro : #Abruzzo #22settembre #inquinamento #mercoledi #Chieti #AcquabluneldepuratorediLanciano: mistero svelato e imprendi… - Il_Centro : #Abruzzo #22settembre #mercoledi #Coronavirus #covid #bollettinoAbruzzo #contagiinAbruzzo In Abruzzo ricoveri in ca… - Il_Centro : #abruzzo #22settembre #mercoledi #NomineCsm #NuovoProcuratorePescara #procuraSulmona #Bellelli è il nuovo procurato… - AbruzzoBandi : RT @Regione_Abruzzo: Avviso per acquisire la manifestazione d'interesse alla fornitura di #libri per le #biblioteche della Regione Abruzzo,… -