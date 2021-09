Advertising

Gazzetta_it : Tardelli: 'Juve poco solida e senza fuoriclasse. Ma piano piano troverà la via' #Juventus - TeddyVarglien : RT @IndianRegista: #Juve MFs w/most?? Furino-528 Causio-447 #Conte-419 G Varglien-411 Takky-404 M Varglien-402 Depetrini-388 Leoncini-384 T… - ArjelFCIM : RT @lordpeto: Tardelli da mamma rai, parlando della juve: 'a ogni palla inattiva becchiamo gol'. Becchiamo. - IlLungo7 : RT @Bianconero4eve1: @GianniJ08 1 Zoff 2 Gentile 3 Cabrini 4 Furino 5 Brio 6 Scirea 7 Bettega 8 Tardelli 9 Rossi 10 Platini 11 Boniek La… - Bianconero4eve1 : @GianniJ08 1 Zoff 2 Gentile 3 Cabrini 4 Furino 5 Brio 6 Scirea 7 Bettega 8 Tardelli 9 Rossi 10 Platini 11 Boniek… -

Ultime Notizie dalla rete : Tardelli Juve

La Gazzetta dello Sport

"Guardi, non sono nativo digitale e neppure social. Ma quegli screenshot mi sono arrivati, sì". E che effetto fa a Marcovedere la classifica con la Juventus penultima?Omar Sivori, Marco, Carlitos Tevez, Mario Mandzukic, Paolo Montero, Edgar Davids. Alcuni nomi di Bad Boys che ... manca alladi oggi, che tra i vari Dybala, Morata, Rabiot e persino Kean ...Marco Tardelli difende Max Allegri alla Domenica Sportiva dopo il pareggio in casa col Milan. L’ex calciatore non vuole sentir parlare di critiche ad Allegri e dice: “Può sbagliare ma lo difenderò sem ...Stefano Pioli è stato un ottimo difensore: approdato giovanissimo alla Juventus, in bianconero vincerà tanto in tre stagioni ...