Mihajlovic: "Rigore per il Genoa inesistente. Capita che gli arbitri decidano le gare" (Di martedì 21 settembre 2021) Schiuma rabbia Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa dopo il pareggio tra Bologna e Genoa, contestando il Rigore al 90? assegnato ai liguri, che è costato anche il rosso per proteste al tecnico. Queste le sue parole: "Oggi la squadra ha reagito, all'inizio eravamo un po' tesi poi ci siamo sciolti e meritavamo il successo. A me dispiace perché poi a posteriori gli arbitri vengono a parlare con noi, rivedono le immagini e ci danno ragione, e sarà così anche stavolta. Succede alle volte che l'arbitro faccia quel che non deve e diventi protagonista. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Sul Rigore del pari Bonifazi subisce un doppio fallo con due pestoni prima di toccare Kallon: non so come si possa giudicare così". Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

