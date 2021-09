Lione-Troyes (mercoledì 22 settembre, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 21 settembre 2021) Per il Lione è stata una vera e propria beffa quella subita all’ultimo minuto al Parco dei Principi contro il PSG. La squadra di Bosz aveva saputo imbrigliare benissimo i parigini che prima del generoso rigore concesso a Neymar avevano stentato a trovare la via della rete. Quest’oggi l’occasione buona di ripartire, nella gara interna InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 21 settembre 2021) Per ilè stata una vera e propria beffa quella subita all’ultimo minuto al Parco dei Principi contro il PSG. La squadra di Bosz aveva saputo imbrigliare benissimo i parigini che prima del generoso rigore concesso a Neymar avevano stentato a trovare la via della rete. Quest’oggi l’occasione buona di ripartire, nella gara interna InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #Lione Vs #Troyes è una partita valida per la settima giornata della Ligue 1 che si giocherà stasera all… - infoitsport : Aspettando Lione-Troyes, i dati e le curiosità - CalcioPillole : Aspettando #LioneTroyes, i dati e le curiosità - periodicodaily : Lione vs Troyes: pronostico e possibili formazioni #ligue1 #22settembre - DottPietro : RT @periodicodaily: Lione vs Troyes: pronostico e possibili formazioni #ligue1 #22settembre -