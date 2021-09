Lavori usuranti | ecco chi potrà andare in pensione prima

Leggi su panorama

(Di martedì 21 settembre 2021) Dopo la fine di quota 100 sarà ancora possibileinanticipatamente? L'obiettivo del governo è dare una risposta positiva a questa domanda: tra le misure allo studio dell'esecutivo per il prossimo anno – quota 100 verrà archiviata il 31 dicembre – c'è il progetto di allargare e rendere strutturale l'Ape sociale, il provvedimento di anticipo pensionistico introdotto con la legge di Bilancio 2017 per accompagnare all'età della quiescenza alcuni soggetti in determinate condizioni. In sostanza si tratta di un'indennità erogata dall'Inps, che viene corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per ladi vecchiaia, o dei requisiti per ricevere un trattamento pensionistico in anticipo. Un provvedimento che non ha avuto il successo sperato, visto che dal 2017 al 2020 ha riguardato appena 4.300 lavoratori. ...