Jo Squillo col niqab al Grande Fratello Vip, ecco perché l'ha fatto (Di martedì 21 settembre 2021) Jo Squillo è entrata al Grande Fratello Vip sventolando una bandiera arcobaleno in sostegno della comunità LGBT+ e durante la seconda puntata ha indossato un niqab per solidarietà alle sue sorelle afgane costrette ad indossarlo dopo la presa al potere dei talebani. In sole due puntate Jo Squillo ha portato avanti ben due sue battaglie personali e questo le fa onore, anche se non entrambe le sono riuscite benissimo. Se sulla bandiera arcobaleno ha messo d'accordo tutti, sul niqab no perché poco prima di toglierselo ha esclamato "ma come fanno a vivere così", salvo poi riprendersi sul finale: "nel massimo rispetto di chi indossa un burqa, ma questo è un segnale che dobbiamo dare fortissimo! Dobbiamo far dei passi da gigante, non basta solo parlarne, dobbiamo creare ..."

