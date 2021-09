Inter, per Calhanoglu nuova occasione: il ‘Franchi’ e la Fiorentina portano bene al turco (Di martedì 21 settembre 2021) Hakan Calhanoglu e il buon feeling con la Fiorentina Dopo l’ottima prestazione all’esordio contro il Genoa, Hakan Calhanoglu è apparso poco in forma nelle restanti partite in cui è stato impiegato fino alla panchina di sabato contro il Bologna. Nel match di questa sera contro la Fiorentina il calciatore turco ha buone chance di giocare considerate le assenze di Sensi e Vidal in mezzo al campo: un’occasione per tornare a far vedere buone contro una squadra che gli porta fortuna. “Quando vede viola combina cose turche: la Fiorentina è la vittima su cui più si accanisce, contro ai toscani ha realizzato 4 dei suoi 23 gol in A. Il fatto che 3 siano arrivati proprio al Franchi e che abbiano portato 7 punti alla sua vecchia squadra è un ingrediente in più della ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Hakane il buon feeling con laDopo l’ottima prestazione all’esordio contro il Genoa, Hakanè apparso poco in forma nelle restanti partite in cui è stato impiegato fino alla panchina di sabato contro il Bologna. Nel match di questa sera contro lail calciatoreha buone chance di giocare considerate le assenze di Sensi e Vidal in mezzo al campo: un’per tornare a far vedere buone contro una squadra che gli porta fortuna. “Quando vede viola combina cose turche: laè la vittima su cui più si accanisce, contro ai toscani ha realizzato 4 dei suoi 23 gol in A. Il fatto che 3 siano arrivati proprio al Franchi e che abbiano portato 7 punti alla sua vecchia squadra è un ingrediente in più della ...

