“Honolulu” il nuovo programma di Fatima Trotta e Francesco Mandelli | ospite della prima puntata Filippo Bisciglia

Mercoledì 22 settembre su Italia Uno debutterà un nuovo programma in chiave comica dal suono che ricorda le calde giornate hawaiane. Ma nessuna camicia e collana a fiore sul palco del sesto canale; bensì una ricca carrellata di battute. Fatima Trotta e Francesco Mandelli saliranno ben presto sul timone di Honolulu. L'inedita coppia presenterà il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

