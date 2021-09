Ciclismo | Mondiali 2021 | trionfo a sorpresa per Gustav Wang | Samuele Bonetto è nono

Leggi su oasport

(Di martedì 21 settembre 2021) Una prova senza un favorito netto alla vigilia, ma che si è dimostrata davvero ricca di sorprese. Salta il banco nella cronometro individuale dedicata agli uomini junior per quanto riguarda idiin Belgio: ad agguantare il titolo è il danese. Tra i primi a partire, il 18enne, classe 2003, ha trovato una performance eccezionale che gli è valsa la medaglia d’oro con il tempo di 25:37.42 alla media di 52.232 km/h lungo i 22,3 chilometri completamente pianeggianti da Knokke-Heist a Bruges. Seconda posizione per il britannico Joshua Tarling, staccato di 20”. Delusione per il Belgio che si aspettava tanto da questa gara: consolazione per Alec Segaert, bronzo, a 29” dalla vetta, mentre Cian Uijtdebroeks è addirittura sesto, preceduto dal danese Carl-Frederik Bévort e dal francese Eddy le ...