Sophia Loren | ciò di cui “abbiamo bisogno per risollevare il paese”

Era il 9 aprile 1962 quando, in occasione della 34a edizione, i Premi Oscar si apprestavano a scrivere la storia. Per la prima volta, infatti, fu consegnata a un'interprete l'ambita statuetta per un ruolo principale in un film non in lingua inglese: si trattava di Sophia Loren. Presentato da Burt Lancaster e consegnato nelle mani di Greer Garson, per conto dell'interprete nostrana, si trattò di un Oscar storico. Neanche 28enne, l'artista aveva appena segnato un primato rimasto imbattuto per diversi decenni. Un record che ancora oggi la rende tra le testimonianze più importanti di quel periodo che ha lanciato definitivamente il cinema italiano. E di cui Sophia Loren è ancora tra le colonne portanti. "Di cosa abbiamo bisogno per risollevare il paese?"

SkyArte : Buon compleanno ad una delle dive italiane per eccellenza: #SophiaLoren. La sua carriera ha ispirato intere generaz… - Agenzia_Ansa : Auguri Sophia Loren, 87 anni per la diva più amata #ANSA - SkyTG24 : Buon compleanno Sophia Loren, 20 film da vedere con l'attrice - HOUSEOFGUCC : scene 42 ???? | House Of Gucci Marlon Brando ?? Sophia Loren - Federico9231 : RT @ruggierofilann4: AUGURI DI BUON COMPLEANNO, 87 ANNI, A SOPHIA LOREN. IL VOLTO DEL CINEMA ITALIANO NEL MONDO.TRA LE PIU' GRANDI ATTRICI… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophia Loren Sophia Loren, 87 anni oggi per la diva di Pozzuoli vincitrice di 2 Oscar e decine di premi. Carriera leggendaria Auguri Sophia Loren: la nostra diva più amata compie oggi 20 settembre 87 anni. Nata a Pozzuoli nel '43, da anni risiede in Svizzera a Ginevra: per il figlio Edoardo Ponti è tornata nel 2020 sugli schermi ...

Auguri Sophia Loren, 87 anni per la diva più amata Auguri Sophia Loren: la nostra diva più amata compie oggi 20 settembre 87 anni. Nata a Pozzuoli nel '43, da anni risiede in Svizzera a Ginevra: per il figlio Edoardo Ponti è tornata nel 2020 sugli schermi ...

Quando Sophia Loren nel 1958 vinse la Coppa Volpi a Venezia Elle de Magistris a Sophia Loren: ‘Sei sangue e corpo di Napoli’ Anche se per noi sei senza età, ti facciamo tantissimi auguri per il tuo compleanno. Cara Sophia, sangue e corpo di questa città, Napoli ti stringe in un forte abbraccio. Lo scrive il Sindaco di Napol ...

Sofia Loren compie 87 anni, è l'attrice italiana più amata del mondo La sua lunga carriera comincia agli inizi degli anni '50, prima con il nome di Sofia Lazzaro e poi Loren da L'oro di Napoli di De Sica nel '54 a Peccato che sia una canaglia, di Alessandro Blasetti do ...

