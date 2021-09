PS5 | i velocissimi SSD WD Black SN850 sono ufficialmente compatibili con la console Sony – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 20 settembre 2021) Western Digital ha ufficializzato la pienatà con lo slot M.2 di PS5 per iSSD della serie WD, dotati di dissipazione integrata di alto livello. Western Digital ha annunciato latà con PS5 degli SSD WDNVMe con dissipatore di calore integrato. La comunicazione ufficiale è stata data solo dopo una serie di test condotti internamente che offrono una garanzia in più di fronte all’acquisto. Offerta Amazon WD500 GB NVMe SSD Internal Gaming con tecnologia Heatsink; Tecnologia PCIe Gen4, velocità di lettura fino … € 154,42 Vedi Offerta Gli SSD WD … Notizie giochiRead More L'articolo PS5: iSSD WD...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PS5 velocissimi

Multiplayer.it

Ovviamente la grafica è migliorata e i tempi di caricamento saranno. Si tratta di un'esperienza completamente diversa che apre un mondo nuovo ". Gran Turismo 7 arriverà su PS4 edal 4 ...Tra i tempi di caricamentograzie all'SSD (circa tre secondi per viaggiare rapidamente ... che è la migliore delle caratteristiche della versione. Il supporto al feedback aptico è ...Western Digital ha ufficializzato la piena compatibilità con lo slot M.2 di PS5 per i velocissimi SSD della serie WD Black SN850, dotati di dissipazione integrata di alto livello. Western Digital ha ...NVIDIA ha pubblicato i nuovi driver Game Ready 472.12 WHQL pronti per Windows 11 e ottimizzati per Alan Wake Remastered, Far Cry 6, Hot Wheels Unleashed, Industria, Diablo II: Resurrected New World e ...