Persona 25th Anniversary: in arrivo un concerto e un nuovo gioco! (Di lunedì 20 settembre 2021) Persona compie oggi, 20 settembre, il venticinquesimo anniversario dall'inizio della serie, e Atlus ha mostrato il primo dei sette progetti annunciati, tra i quali potrebbe essere incluso un nuovo gioco Oltre al celebrare i cinque anni dall'uscita di Persona 5, l'anniversario dei 25 anni ha consentito di presentare delle novità inerenti alla saga. Durante le scorse settimane Atlus ha annunciato del merchandise appartenente sia ai capitoli più gettonati, come Persona 3, Persona 4 e Persona 5, sia a quelli meno conosciuti, come i primi due giochi. Tuttavia, la casa di sviluppo ha sicuramente ancora delle carte da scoprire, ed i rumor riguardanti i vari progetti – tra cui un nuovo gioco di Persona- si fanno sempre più chiassosi.

