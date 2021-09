Fifa, Roberto Carlos: “Riforma calendari? Ottima idea, ai calciatori serve riposo” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Riforma calendari? E’ un’Ottima idea per i giocatori e per i club che pagano perchè i calciatori si esibiscano al meglio in campo”. Così l’ex nazionale brasiliano Roberto Carlos si è espresso riguardo alla proposta della federazione internazionale di accorpare almeno i periodi di impegno delle rappresentative nazionali. “Le prestazioni di un giocatore diminuiscono se non hai tempo per riposare, come accade quando devi affrontare viaggi transoceanici per rispondere e tornare dalle convocazioni e non hai modo di recuperare – afferma -. Con questa idea, la Fifa riduce il numero di viaggi, accorpando in un mese le fasi di qualificazione. Così un calciatore ha tempo viaggiare, allenarsi, riposare e tornare al club”. Insieme a ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) “? E’ un’per i giocatori e per i club che pagano perchè isi esibiscano al meglio in campo”. Così l’ex nazionale brasilianosi è espresso riguardo alla proposta della federazione internazionale di accorpare almeno i periodi di impegno delle rappresentative nazionali. “Le prestazioni di un giocatore diminuiscono se non hai tempo per riposare, come accade quando devi affrontare viaggi transoceanici per rispondere e tornare dalle convocazioni e non hai modo di recuperare – afferma -. Con questa, lariduce il numero di viaggi, accorpando in un mese le fasi di qualificazione. Così un calciatore ha tempo viaggiare, allenarsi, riposare e tornare al club”. Insieme a ...

