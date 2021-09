E alla fine arriverà anche il reality su Chiara Ferragni e Fedez (Di lunedì 20 settembre 2021) The Ferragnez – La serie su Prime Video a dicembre 2021 Era quello che tutti si aspettavano e alla fine è stato annunciato oggi da Amazon Prime Video, ovvero il reality show The Ferragnez – La serie, in onda da dicembre 2021, con protagonisti ovviamente Chiara Ferragni e Fedez. La serie, in otto episodi, sarà prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi. La coppia, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram, con cui ha condiviso i momenti più importanti della sua storia. Ora, grazie al ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 20 settembre 2021) The Ferragnez – La serie su Prime Video a dicembre 2021 Era quello che tutti si aspettavano eè stato annunciato oggi da Amazon Prime Video, ovvero ilshow The Ferragnez – La serie, in onda da dicembre 2021, con protagonisti ovviamente. La serie, in otto episodi, sarà prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi. La coppia, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram, con cui ha condiviso i momenti più importanti della sua storia. Ora, grazie al ...

