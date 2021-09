VIDEO / Evra prende in giro Cristiano Ronaldo: “Pecore? Le sposto io da casa…” (Di domenica 19 settembre 2021) L’incessante belare delle Pecore avrebbe fatto scappare Cristiano Ronaldo dalla villa in campagna dove viveva con la famiglia a Manchester: Patrice Evra lo prende in giro così. (Gazzetta Tv) Leggi su golssip (Di domenica 19 settembre 2021) L’incessante belare delleavrebbe fatto scapparedalla villa in campagna dove viveva con la famiglia a Manchester: Patriceloincosì. (Gazzetta Tv)

Advertising

sportli26181512 : Ex Juve, Evra e le pecore a casa di CR7: 'Le sposto io...' VIDEO: Patrice Evra scherza con Cristiano Ronaldo:...… - Sport_Fair : #Evra e lo sfottò a #CristianoRonaldo: sui social il messaggio in compagnia delle sue... pecore - CalcioWeb : #Evra è sempre più esilarante: l'ex #Juventus prende in giro #CristianoRonaldo con le pecore [VIDEO] - juventus_cuba : RT @CorSport: #Evra prende in giro #Ronaldo: 'Pecore? Ci penso io' - CorSport : #Evra prende in giro #Ronaldo: 'Pecore? Ci penso io' -