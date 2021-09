Pensioni: Salvini, 'Lega pronta a barricate per quota 100' (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "quota 100 non si tocca, portare da 62 a 67 anni l'età pensionabile dal primo gennaio è impensabile dopo il Covid. Se a sinistra qualcuno pensa di tornare alla legge Fornero la Lega farà le barricate, 5 anni di vita non si rubano". Lo ha detto Matteo Salvini a Bovolone, in Veneto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "100 non si tocca, portare da 62 a 67 anni l'età pensionabile dal primo gennaio è impensabile dopo il Covid. Se a sinistra qualcuno pensa di tornare alla legge Fornero lafarà le, 5 anni di vita non si rubano". Lo ha detto Matteoa Bovolone, in Veneto.

Vittorio Feltri: “Il centrodestra è una coalizione del ca**o. A Milano vincerà Sala” Vittorio Feltri, capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali di Milano del 3 e 4 ottobre, ha lanciato un pesante attacco al centrodestra, a Matteo Salvini e al candidato sindaco Luca Bernard ...

