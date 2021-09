Covid: ancora in lieve calo i ricoveri in terapia intensiva e altri reparti. I DATI (Di domenica 19 settembre 2021) Secondo il bollettino del 18 settembre, diminuiscono leggermente i positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 519 persone (-6) e negli altri reparti 3.958 (-31). In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 4.578 nuovi casi di coronavirus, su 355.933 tamponi (ieri 4.552 casi su 284.579 test). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 4.632.275 e le vittime 130.284 (+51, con alcuni riconteggi) Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 settembre 2021) Secondo il bollettino del 18 settembre, diminuiscono leggermente i positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 519 persone (-6) e negli3.958 (-31). In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 4.578 nuovi casi di coronavirus, su 355.933 tamponi (ieri 4.552 casi su 284.579 test). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 4.632.275 e le vittime 130.284 (+51, con alcuni riconteggi)

