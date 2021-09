Sono Covid: 97 i nuovi contagi COVID in FVG (Di sabato 18 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.851 tamponi molecolari Sono stati rilevati 80 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,07%. Sono inoltre 6.921 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali Sono stati rilevati 17 casi (0,24%). Un caso precedentemente segnalato come confermato da test molecolare, dopo una verifica, è stato riclassificato come caso confermato da test antigenico. Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 97 anni residente a Trieste; 10 Sono le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 9 non risultano essere state vaccinate, mentre i ... Leggi su udine20 (Di sabato 18 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.851 tamponi molecolaristati rilevati 80con una percentuale di positività del 2,07%.inoltre 6.921 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 17 casi (0,24%). Un caso precedentemente segnalato come confermato da test molecolare, dopo una verifica, è stato riclassificato come caso confermato da test antigenico. Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 97 anni residente a Trieste; 10le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 9 non risultano essere state vaccinate, mentre i ...

Advertising

Ettore_Rosato : Sono 41milioni i vaccinati, pari al 75% degli italiani. Aumentano prenotazioni grazie al #greenpass obbligatorio p… - NicolaPorro : Ecco il paradosso burocratico-giuridico che lede i guariti dal Covid 19...?? #CaroPorro - CarloCalenda : Non se ne può più. Precettateli. Uno sciopero sotto Covid con la situazione già disastrosa dei trasporti romani non… - montagna02 : RT @AxiaFel: Il TG5 ha appena detto che nn ci sono cure per il Covid. Conosco personalmente molti malati guariti con le cure domiciliari an… - MarchePinna : @OrtigiaP @KlausDavi @a_meluzzi Esempio della Toscana di oggi. 47TI occupate. 20non vaccinate come ha detto Giani.… -