The Witcher inizialmente non aveva Geralt come protagonista! (Di lunedì 9 agosto 2021) Chiunque abbia giocato a The Witcher ha ovviamente familiarità con Geralt di Rivia, il suo amato protagonista. Se si considera che è anche la star della saga di The Witcher di Andrzej Sapkowski - che fornisce gran parte del materiale di partenza per i giochi di CD Projekt Red - sembrerebbe che il cacciatore di mostri abbia sempre fatto parte del progetto videoludico. Ebbene, si scopre che non è così. Questo è stato rivelato durante l'evento WitcherCon 2021. A quanto pare, il primo The Witcher ha attraversato diverse iterazioni prima che arrivasse anche solo l'idea di includere Geralt. CDPR ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 9 agosto 2021) Chiunque abbia giocato a Theha ovviamente familiarità condi Rivia, il suo amato protagonista. Se si considera che è anche la star della saga di Thedi Andrzej Sapkowski - che fornisce gran parte del materiale di partenza per i giochi di CD Projekt Red - sembrerebbe che il cacciatore di mostri abbia sempre fatto parte del progetto videoludico. Ebbene, si scopre che non è così. Questo è stato rivelato durante l'eventoCon 2021. A quanto pare, il primo Theha attraversato diverse iterazioni prima che arrivasse anche solo l'idea di includere. CDPR ...

Advertising

PopspaceI : Nuovi dettagli sulla trama di THE WITCHER S2 Netflix ha condiviso un nuovo teaser per la seconda stagione di The Wi… - Eurogamer_it : Originariamente Geralt non doveva essere il protagonista di #TheWitcher. - TheHundredman : RT @BlankArts_: #Illustration: The Witcher ????? 'Cirilla Fiona Elen Riannon' Artist: Vinci R link: - Iraghad27 : RT @BlankArts_: #Illustration: The Witcher ????? 'Cirilla Fiona Elen Riannon' Artist: Vinci R link: - yukauntitled : Il dramma di essere bi e guardare the Witcher e non capire se si è più innamorati di Geralt o di Yennefer -

Ultime Notizie dalla rete : The Witcher The Witcher: Geralt non era parte del progetto La saga letteraria di The Witcher ha da sempre avuto un importante fascino verso i lettori appassionati di narrativa fantasy, ed è innegabile che, con l'avvento del videogioco, il mondo e i personaggi creati da Andrzej ...

The Witcher: originariamente Geralt non doveva essere il protagonista Chiunque abbia giocato a The Witcher ha ovviamente familiarità con Geralt di Rivia , il suo amato protagonista. Se si considera che è anche la star della saga di The Witcher di Andrzej Sapkowski - che fornisce gran parte del ...

The Witcher: Geralt non era parte del progetto Tom's Hardware Italia The Witcher: Geralt non era parte del progetto Dopo diversi anni veniamo a conoscenza che nel progetto originale del primo The Witcher l'amato Geralt di Rivia non doveva essere il protagonista.

The Witcher: originariamente Geralt non doveva essere il protagonista Chiunque abbia giocato a The Witcher ha ovviamente familiarità con Geralt di Rivia, il suo amato protagonista. Se si considera che è anche la star della saga di The Witcher di Andrzej Sapkowski - che ...

La saga letteraria diha da sempre avuto un importante fascino verso i lettori appassionati di narrativa fantasy, ed è innegabile che, con l'avvento del videogioco, il mondo e i personaggi creati da Andrzej ...Chiunque abbia giocato aha ovviamente familiarità con Geralt di Rivia , il suo amato protagonista. Se si considera che è anche la star della saga didi Andrzej Sapkowski - che fornisce gran parte del ...Dopo diversi anni veniamo a conoscenza che nel progetto originale del primo The Witcher l'amato Geralt di Rivia non doveva essere il protagonista.Chiunque abbia giocato a The Witcher ha ovviamente familiarità con Geralt di Rivia, il suo amato protagonista. Se si considera che è anche la star della saga di The Witcher di Andrzej Sapkowski - che ...