VIDEO | Messi incontra i tifosi per l’ultima volta a Barcellona (Di domenica 8 agosto 2021) L'articolo VIDEO Messi incontra i tifosi per l’ultima volta a Barcellona proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 8 agosto 2021) L'articoloperproviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

goal : Lionel Messi. PSG. - goal : Of course Mauricio Pochettino was asked about Lionel Messi to PSG... ?? - AndreaBricchi77 : Questo signore è quello che mi ha bloccato perché avevo osato dire che alcune notizie di calciomercato (tipo Messi… - apamone : RT @Route1futbol: Lionel Messi ???? saying goodbye to the Barça squad. [@GironesDaniel] #FCBlive - gabbo_gobbo : RT @vbchannelhd: Altro che #Messi... -