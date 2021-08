Masters 1000 Toronto 2021, programma e ordine di gioco lunedì 9 agosto con Fognini e Sonego (Di domenica 8 agosto 2021) Il programma e l’ordine di gioco del Masters 1000 di Toronto 2021, evento in programma dal 9 al 15 agosto. Di seguito, ecco il programma per quanto concerne le sfide di lunedì 9. Occhi puntati ovviamente su Fabio Fognini e Lorenzo Sonego che dovranno vedersela rispettivamente contro Struff e Humbert. Si parte dalle 17:00, ora italiana. Inaugurano le danze Ramos-Vinolas e Cilic. STADIUM Dalle 17:00, Ramos-Vinolas – Cilic A seguire, Struff – Fognini A ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Ile l’dideldi, evento indal 9 al 15. Di seguito, ecco ilper quanto concerne le sfide di9. Occhi puntati ovviamente su Fabioe Lorenzoche dovranno vedersela rispettivamente contro Struff e Humbert. Si parte dalle 17:00, ora italiana. Inaugurano le danze Ramos-Vinolas e Cilic. STADIUM Dalle 17:00, Ramos-Vinolas – Cilic A seguire, Struff –A ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Masters 1000 Toronto e WTA 1000 di Montreal: Il programma completo di Lunedì 09 Agosto 2021 - livetennisit : Masters 1000 Toronto e WTA 1000 di Montreal: Il programma completo di Lunedì 09 Agosto 2021 - sportli26181512 : Fognini, dopo i Giochi c'è Struff nel Masters 1000 di Toronto. Riscatto cercasi: Fognini, dopo i Giochi c'è Struff… - infoitsport : Al via il Masters 1000 di Toronto: tutto quello che c'è da sapere - Dtti_digitale : Da lunedì 9 a domenica 15 agosto grande tennis in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con il torneo maschile… -