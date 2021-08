Fake news e falsi miti su cibi surgelati, il decalogo (Di domenica 8 agosto 2021) Minestroni, patatine fritte, bastoncini di pesce; pizze, crocchette e fritture pronte per passare dal congelatore ai fornelli. Li consumano con regolarità, almeno una volta a settimana, il 44 per cento della popolazione. Sono gli alimenti surgelati: gli italiani ne mangiano in media quasi 14 chilogrammi all'anno. Ma sono ancora molte le convinzioni errate sulle modalità di consumo e la qualità e sicurezza dei cibi surgelati.Lo rivela un'indagine Doxa commissionata dall'Istituto italiano alimenti surgelati, che ha stilato un decalogo per chiarire i dubbi e sfatare i falsi ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 8 agosto 2021) Minestroni, patatine fritte, bastoncini di pesce; pizze, crocchette e fritture pronte per passare dal congelatore ai fornelli. Li consumano con regolarità, almeno una volta a settimana, il 44 per cento della popolazione. Sono gli alimenti: gli italiani ne mangiano in media quasi 14 chilogrammi all'anno. Ma sono ancora molte le convinzioni errate sulle modalità di consumo e la qualità e sicurezza dei.Lo rivela un'indagine Doxa commissionata dall'Istituto italiano alimenti, che ha stilato unper chiarire i dubbi e sfatare i...

Advertising

borghi_claudio : Il metodo 'anti fake news' dell'ISS. 'I coccodrilli sono pericolosi' ?FAKE 'Ci sono molti coccodrilli che non son… - SkyTG24 : Vaccino Covid, sterilità ed effetti collaterali nascosti: l'Iss smonta 12 fake news - HuffPostItalia : 'Il vaccino causa sterilità e aborti? Modifica il Dna?': le risposte dell'Iss a 12 fake news - salvatorepereta : RT @mariotoscana196: Il M5 è nato con punto di programma distruggere prima RENZI e poi IV.. Tra vaffanculo delazione fake news.. In parte r… - nicolaebasta : RT @aricap72: Fake news e vaccini: ecco il vademecum dell’Iss per sfatare le bufale in rete - Il Sole 24 ORE -