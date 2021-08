Brusaferro | il covid diventerà endemico | ma con i vaccini gestiremo il virus

(Di domenica 8 agosto 2021) Per il portavoce del Comitato tecnico scientifico il coronacircolerà in modo controllato senza più picchi. In caso di varianti il vaccino verrà riadattato

A livello nazionale la curva delle persone colpite da- 19 ieri ha registrato una lieve ... come ha spiegato lo scorso venerdì il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio...Coabitare insieme al- 19: cosa vuol dire endemico Endemico , parola che deriva dal francese (... A confermarlo è il portavoce del Comitato tecnico scientifico Silvio. Saranno i ...I contagi aumentano ancora ma in modo molto meno accentuato rispetto alle ultime settimanea. Come spiegato dal presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro venerdì scorso, l'Italia v ...Cresce il numero di persone colpite dal Covid. La pressione sugli ospedali è ancora sotto controllo quasi ovunque. In Sardegna, però, è occupato l’11% dei posti letto in rianimazione ...