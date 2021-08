Bollettino Covid 8 agosto: oggi 5.735 contagi e 11 morti. Continuano a salire le terapie intensive (Di domenica 8 agosto 2021) Coronavirus, il Bollettino contagi e morti in Italia di ieri, domenica 8 agosto 2021. Sono 5.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero... Leggi su ilmattino (Di domenica 8 agosto 2021) Coronavirus, ilin Italia di ieri, domenica 82021. Sono 5.735 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero...

Advertising

RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - soniaross75 : @Albatrinos @jeanfrancoisW1 @RadioSavana @Giovaguerrato per i media non è successo nulla...ci ammorbano con i dati… - infoitinterno : Bollettino covid, i dati di domenica 8 agosto: nel Lecchese 16 contagi - Maurizio_Accica : Alberto Zangrillo contro il bollettino Covid: 'Per gli italiani sani di mente questa roba non ha senso'… - NovecentoV : RT @Libero_official: 'Cifre senza senso per gli italiani sani di mente, sotto quotidiano attacco mediatico': #Zangrillo, la durissima criti… -