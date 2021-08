Beatrice di York | compleanno amaro | il marito avvistato con l’ex

(Di domenica 8 agosto 2021)perdiche, proprio come la sorella Eugenia, è finita al centro dei gossip dopo che il, Edoardo Mapelli Mozzi, è statocon la sua ex compagna. Lei è Dara Huang, esperta di interior design e architetto, che è stata legata per diversi anni all’imprenditore. I due dopo l’addio sono rimasti in ottimi rapporti, anche per il bene del figlio Wolfie, e lavorano ancora insieme. Il legame fortissimo fra Dara ed Edoardo, secondo fonti di Palazzo, avrebbe sempre preoccupato molto. “All’inizio guardava con simpatia la loro ...

Advertising

VanityFairIt : Non sempre ha vissuto una vita da fiaba ma oggi la principessa si trova a spegnere 33 candeline in un momento magic… - ClassicalTurqu1 : Vincenzo Bellini,Luciano Pavarotti,Dame Joan Sutherland,Marilyn Horne,New York City Opera Orchestra,Richard Bonynge… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice York

Vanity Fair Italia

disoffia su 33 candeline . In un momento magico della sua vita in cui tutte le tessere del puzzle si stanno incastrando alla perfezione. La primogenita del principe Andrea e di Sarah ...Questo sarà un compleanno speciale per la principessa, così come per suo marito Edoardo Mapelli Mozzi: a breve arriverà infatti ...Compleanno amaro per Beatrice: il marito Edoardo Mapelli Mozzi è stato avvistato in compagnia dell’ex durante una passeggiata notturna.La principessa nata l'8 agosto 1988 non sempre ha vissuto una vita da fiaba ma oggi si trova a spegnere 33 candeline in un momento magico della sua esistenza: moglie da un anno dell'uomo che ama, Edoa ...