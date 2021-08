Rt a 1,56 e 68 casi ogni 100 mila abitanti, Rezza: «Con il green pass vivremo un’estate quasi normale» (Di sabato 7 agosto 2021) Il monitoraggio di ministero della Salute e Istituto superiore della sanità con i dati dal 26 luglio al 1° agosto. L’indice di contagio è in calo. Rezza: «Abbiamo limitato i danni rispetto ad altri Paesi» Leggi su corriere (Di sabato 7 agosto 2021) Il monitoraggio di ministero della Salute e Istituto superiore della sanità con i dati dal 26 luglio al 1° agosto. L’indice di contagio è in calo.: «Abbiamo limitato i danni rispetto ad altri Paesi»

Advertising

lisca66 : RT @StorieASpicchi: Ricordiamo a tutti che ogni successo sportivo italiano arriva, a prescindere da quale sia la disciplina in questione, s… - GiovannaSandr16 : RT @Gitro77: In Inghilterra dall'1 febbraio al 2 agosto negli under 50 i casi di variante Delta tra i non vaccinati sono stati 147.612, i m… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Si stabilizza il valore dell'Rt nazionale che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56, mentre continua a c… - BOSCHgm : RT @Gitro77: In Inghilterra dall'1 febbraio al 2 agosto negli under 50 i casi di variante Delta tra i non vaccinati sono stati 147.612, i m… - ChiarloneMaura : RT @Reale_Scenari: #6agosto 554 vittime lavoro (ma numero cresce ogni giorno) in pochi mesi. Nei casi in cui si fanno controlli si trovano… -