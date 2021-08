Psg, le critiche: «Per vincere la Champions non bastano grandi calciatori» (Di sabato 7 agosto 2021) Arrivano critiche dalla Francia nei confronti del Psg, club che sta dominando il mercato ed è pronto ad annunciare Messi In attesa di sistemare gli ultimi dettagli prima di annunciare l’arrivo di Lionel Messi, il Psg si sta attirando le critiche della stampa sportiva francese. Nel mirino l’enorme quantità di denaro che i parigini spendono per gli ingaggi della rosa in un momento difficile per il calcio a causa del Covid. L’editoriale di Le Parisien ci va giù pesante: «Non sappiamo ancora come il PSG rispetterà le regole del Fair Play Finanziario spendendo così tanto. Questa pioggia di stelle riunite con la maglia parigina rischia di attirare gelosie ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Arrivanodalla Francia nei confronti del Psg, club che sta dominando il mercato ed è pronto ad annunciare Messi In attesa di sistemare gli ultimi dettagli prima di annunciare l’arrivo di Lionel Messi, il Psg si sta attirando ledella stampa sportiva francese. Nel mirino l’enorme quantità di denaro che i parigini spendono per gli ingaggi della rosa in un momento difficile per il calcio a causa del Covid. L’editoriale di Le Parisien ci va giù pesante: «Non sappiamo ancora come il PSG rispetterà le regole del Fair Play Finanziario spendendo così tanto. Questa pioggia di stelle riunite con la maglia parigina rischia di attirare gelosie ...

