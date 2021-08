Olimpiadi, Italia da leggenda: è la più veloce ai Giochi più belli (Di sabato 7 agosto 2021) dal nostro inviatoTOKYO Nello stadio rimbomba ?Notti magiche, inseguendo un gol?. L?Italia ha appena battuto gli inglesi. Di un niente. Ed esplode la gioia: c?è chi... Leggi su ilmattino (Di sabato 7 agosto 2021) dal nostro inviatoTOKYO Nello stadio rimbomba ?Notti magiche, inseguendo un gol?. L?ha appena battuto gli inglesi. Di un niente. Ed esplode la gioia: c?è chi...

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - trash_italiano : io che faccio un viaggio all’estero dopo che l’Italia ha vinto l’Eurovision, gli Europei e svariate medaglie alle O… - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - Marcellinosuper : RT @FulvioPaglia: Pensate che bello sarebbe stato avere le prossime Olimpiadi in Italia, se non fosse stato per il meccanico di Di Battista… - Aldosavar : RT @FulvioPaglia: Pensate che bello sarebbe stato avere le prossime Olimpiadi in Italia, se non fosse stato per il meccanico di Di Battista… -