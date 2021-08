Napoli, Alvino: “Notizia tremenda, mi ha devastato” (Di sabato 7 agosto 2021) Momenti di estrema commozione per il telecronista e grande tifoso azzurro, Carlo Alvino. L’occasione è quella della scomparsa del collega e amico di lunga data Maurizio Sanipoli. Una Notizia che ha colpito profondamente tutta la redazione stampa di Radio Kiss Kiss. Ai microfoni della radio partenopea Alvino spiega: “Oggi è una giornata difficile per me, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Momenti di estrema commozione per il telecronista e grande tifoso azzurro, Carlo. L’occasione è quella della scomparsa del collega e amico di lunga data Maurizio Sanipoli. Unache ha colpito profondamente tutta la redazione stampa di Radio Kiss Kiss. Ai microfoni della radio partenopeaspiega: “Oggi è una giornata difficile per me, L'articolo

Advertising

Sal16448498 : Stoccata ad Alvino ??????????????????Del Genio: 'Difendendo il Napoli sulla questione pay per view si prende in giro la gent… - infoitsport : Alvino: 'Rinnovo Insigne-Napoli? Ecco come stanno le cose, semplicità disarmante' - CalcioNapoli24 : - MondoNapoli : Alvino: 'Insigne? Salvo sorprese sarà ancora il capitano del Napoli' - - CarloRo79403302 : RT @Gianpaolo_5: @CarloRo79403302 @Glongari @tvdellosport Strano, secondo Carlo Alvino 'la Società Sportiva Calcio Napoli era la prima scel… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Alvino Alvino: "Insigne è il capitano del Napoli e ha un contratto, resterà ancora e non bisogna avere fretta" Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli . Ecco quanto evidenziato da CN24: 'La ...

Alvino: 'Amichevoli del Napoli a pagamento? Populismo da 4 soldi' Amichevoli a pagamento per il Napoli? Carlo Alvino si schiera a favore . Il giornalista intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha difeso la strategia del Napoli e ha rispedito al mittente le ...

Napoli, Alvino: "Notizia tremenda, mi ha devastato" DailyNews 24 Napoli, Alvino: “Notizia tremenda, mi ha devastato” Momenti di estrema commozione per il telecronista e grande tifoso azzurro, Carlo Alvino. L'occasione è quella della scomparsa del collega e amico di lunga ...

Il Napoli chiede Estupinan al Villareal: decisa la formula Secondo quanto fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky a favorire il Napoli c’è l’ingaggio del calciatore che è alla portata del club azzurro Il Napoli al Villareal ha chiesto Estupinan in prestito. Il Na ...

Carloè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: 'La ...Amichevoli a pagamento per il? Carlosi schiera a favore . Il giornalista intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss, ha difeso la strategia dele ha rispedito al mittente le ...Momenti di estrema commozione per il telecronista e grande tifoso azzurro, Carlo Alvino. L'occasione è quella della scomparsa del collega e amico di lunga ...Secondo quanto fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky a favorire il Napoli c’è l’ingaggio del calciatore che è alla portata del club azzurro Il Napoli al Villareal ha chiesto Estupinan in prestito. Il Na ...