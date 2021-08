Maritimo vs Braga | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 7 agosto 2021) Ilalza il sipario sulla Primeira Liga 2021/22 quando sabato accoglie ilall’Estadio dos Barreiros. La squadra di casa è sfuggita alla retrocessione la scorsa stagione per un pelo e va alla ricerca di un inizio positivo per evitare una sorte simile questa volta. La partitavssi gioca oggi sabato 7 agosto alle ore 20:30. Anteprima partitavs: come partano le due squadre? Da dove parte il? Dopo una serie di partite di pre-stagione senza sconfitte, ilha subito una sconfitta nella sua prima ...