Elden Ring è ufficialmente “difficile”, non sarà doppiato in italiano – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 7 agosto 2021) Analizzando la pagina Steam di Elden Ring scopriamo due dettagli sul gioco: il primo è che ufficialmente “difficile”, l’altro che non sarà doppiato in italiano.. Analizzando la pagina Steam di Elden Ring scopriamo due dettagli interessanti sul gioco, uno che per tutti gli amanti dei Souls è positivo, mentre l’altro è negativo un po’ per tutti. Bandai Namco e From Software, infatti, compilando i vari campi della scheda del gioco hanno detto che Elden Ring è ufficialmente ... Leggi su helpmetech (Di sabato 7 agosto 2021) Analizzando la pagina Steam discopriamo due dettagli sul gioco: il primo è che”, l’altro che nonin.. Analizzando la pagina Steam discopriamo due dettagli interessanti sul gioco, uno che per tutti gli amanti dei Souls è positivo, mentre l’altro è negativo un po’ per tutti. Bandai Namco e From Software, infatti, compilando i vari campi della scheda del gioco hanno detto che...

Advertising

infoitscienza : Elden Ring sarà più facile? Spunta un 'suggerimento' di Bandai Namco - GamingToday4 : Elden Ring non avrà il doppiaggio italiano - spaziogames : In linea con il passato #ELDENRING #fromsoftware - N36volpe1973 : Elden Ring doppiato anche in italiano? Scordatevelo (purtroppo No) E qui from Software fa lo sbaglio clamoroso pot… - maplewhite1912 : RT @spaziogames: A quanto pare possiamo metterci l'anima in pace circa il doppiaggio in italiano del nuovo soulslike (capita la battuta? ??)… -