Conte eletto presidente del Movimento 5 Stelle: “Ce la metterò tutta” (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA – “Ce la metterò tutta”. Con queste parole l’ex premier Giuseppe Conte commenta la sua elezione a presidente del Movimento 5 Stelle. “Da settembre – annuncia – girerò tutta l’Italia e avremo così la possibilità di arricchire questo nostro programma direttamente con i vostri contributi. Nel giro di alcuni mesi, spero già a fine anno, avremo il più partecipato e articolato programma di governo che sia stato mai elaborato. Un progetto di società solido e sostenibile, che valorizzerà competenze e merito, ma mirerà a offrire condizioni di benessere equo e sostenibile a ... Leggi su lopinionista (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA – “Ce la”. Con queste parole l’ex premier Giuseppecommenta la sua elezione adel. “Da settembre – annuncia – gireròl’Italia e avremo così la possibilità di arricchire questo nostro programma direttamente con i vostri contributi. Nel giro di alcuni mesi, spero già a fine anno, avremo il più partecipato e articolato programma di governo che sia stato mai elaborato. Un progetto di società solido e sostenibile, che valorizzerà competenze e merito, ma mirerà a offrire condizioni di benessere equo e sostenibile a ...

Advertising

VittorioSgarbi : #movimento5patacche Conte eletto presidente del M5S: «Ora girerò tutta l’Italia». Al guinzaglio di Casalino. @stampasgarbi @Adnkronos - petergomezblog : M5s, Conte eletto presidente. Il videomessaggio dell’ex premier: “Ce la metterò tutta per restituire dignità alla p… - fattoquotidiano : CONTE ELETTO PRIMO PRESIDENTE DEL M5S | L’intervista al Fatto Quotidiano: ‘Ci faremo ascoltare dal governo. Se nel… - arcocielo : RT @LaNotiziaTweet: Conte eletto presidente del #M5S con oltre 62mila voti. “Metterò tutto il mio impegno per non deludere le vostre aspett… - lupazzottu : RT @La_manina__: Seguaci di partitini monopersonali. Simpatizzanti della destra sovranista, guidata da leader autoimposti. Oggi tutti in fi… -