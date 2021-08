Attacco hacker Lazio | nessuna conseguenza dopo la scadenza ultimatum

Advertising

RegioneLazio : #Servizio provvisorio prenotazione prestazioni specialistiche ambulatoriali. Fino a riattivazione del sistema regio… - SkyTG24 : Regione Lazio, attacco hacker: oggi scadenza dell'ultimatum sulla cancellazione dei dati - repubblica : Attacco hacker, svolta nell'indagine: il pc violato non e' di un impiegato della Regione Lazio ma di un dipendente…

La Polizia Postale prosegue le verifiche. Nessuna conseguenza dopo lo scadere dell'ultimatum, avvenuto ieri sera alle 23, in relazione all'al Centro elaborazione dati della Regione Lazio. La pagina di rivendicazione, che avrebbe fatto scattare il countdown, non è più raggiungibile, in base a quanto si apprende da fonti ...commenta Non c'è stata nessuna conseguenza dopo lo scadere dell'ultimatum, avvenuto venerdì sera alle 23, in relazione all'al Centro elaborazione dati della Regione Lazio. La pagina di rivendicazione, che avrebbe fatto scattare il countdown, non è più raggiungibile secondo quanto si apprende da fonti ...Attacco hacker alla Regione Lazio. Continuano le indagini che non escludono un collegamento con un episodio simile contro brand di moda ...07 agosto 2021 Nessuna conseguenza dopo lo scadere dell'ultimatum, avvenuto ieri sera alle 23, in relazione all'attacco hacker al Centro elaborazione dati della Regione Lazio. La pagina di rivendicaz ...