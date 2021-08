Alessia Macari è incinta e fa delle confessioni su Instagram (Di sabato 7 agosto 2021) Alessia Macari, ex vincitrice del Grande Fratello, attualmente è incinta di suo marito, Oliver Kragl sposato nel 2019. La donna ha deciso di trascorrere un po’ di tempo virtuale con i suoi follower e di rispondere a delle domande. UNA GRAVIDANZA DIFFICILE – Nel corso della sua chiacchierata con i follower, tramite il box delle L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 7 agosto 2021), ex vincitrice del Grande Fratello, attualmente èdi suo marito, Oliver Kragl sposato nel 2019. La donna ha deciso di trascorrere un po’ di tempo virtuale con i suoi follower e di rispondere adomande. UNA GRAVIDANZA DIFFICILE – Nel corso della sua chiacchierata con i follower, tramite il boxL'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Macari Alessia Macari incinta, la confessione: 'Fare l'amore in gravidanza è più bello' Alessia Macari è incinta e ha fatto una confessione. L'ex Ciociara di Avanti un altro ha dichiarato che fare l'amore in gravidanza è più bello. Argomenti trattati Alessia Macari incinta: al quarto ...

Alessia Macari incinta e senza freni: "Fare l'amore in gravidanza è?" L'ex Ciociara di Avanti un altro ha superato il primo trimestre: aspetta un figlio dal marito, il calciatore Oliver Kragl Primo figlio in arrivo per Alessia Macari. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip è incinta del marito Oliver Kragl , sposato nel 2019. La coppia ha aspettato prima di mettere su famiglia per godersi un po' ...

