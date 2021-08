Tutor in autostrada, ecco dove sono. Nuove tratte e multe salate (Di venerdì 6 agosto 2021) Millequattocento chilometri di rete autostradale vigilati dal Tutor , che oggi è attivo su 144 tratte , le ultime dieci sono state aggiunte a giugno. ecco l'elenco Sorvegliate speciali le dorsali d'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Millequattocento chilometri di retele vigilati dal, che oggi è attivo su 144, le ultime diecistate aggiunte a giugno.l'elenco Sorvegliate speciali le dorsali d'...

Advertising

MichettiCaio : @ilfoglio_it @CarloCalenda @SalvatoreMerlo nun cio' bisonnio del tutor, vado piano da solo in autostrada! - QuotidianoMotor : L’elenco completo di tutti tutor attivi in autostrada 2021: dove sono e la mappa aggiornata. - motoblog : L’elenco completo di tutti tutor attivi in autostrada 2021: dove sono e la mappa aggiornata. - Caterinadiiorgi : L’elenco completo di tutti tutor attivi in autostrada 2021: dove sono e la mappa aggiornata. - BiggioRef69 : @LucaMarelli72 @jacksala99 Luca c'è gente che frena ancora sotto al tutor in autostrada, dai anche tu -