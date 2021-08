Tokyo 2020 | karate | Busà | “Semifinale grandiosa | finale magica contro il rivale di una vita”

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 agosto 2021) “Oggi mi sentivo bene, ma all’inizio non mi sono espresso al meglio. Ho perso l’incon il kazako e qui non puoi sbagliare, ma poi mi sono ripreso. Laè stata, laildi una. Se è un sogno lasciatemi sognare, perché per me è stato un anno incredibile, quasi folle: magari un giorno lo racconterò, per me questa vittoria vale doppio“. Queste sono le parole di un emozionato Luigi, campione olimpico nelalle Olimpiadi di ...