Nizza vs Reims: pronostico e probabili formazioni (Di venerdì 6 agosto 2021) Il bel Reims ospite domenica in Ligue 1, con gli ospiti che sperano di evitare la battaglia per la retrocessione in cui sono stati trascinati la scorsa stagione. Il Nizza, nel frattempo, spera di sfidarsi per i posti europei dopo aver attratto il manager vincitore del titolo di Lille Christophe Galtier al club. La partita Nizza vs Reims si gioca domenica 8 agosto alle 15. Cosa ci dobbiamo aspettare da Nizza vs Reims? In effetti, il Nizza ha messo a segno un bel colpo per portare Galtier al club dopo i miracoli del 54enne a Lille la scorsa stagione. Dopo aver lottato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) Il belospite domenica in Ligue 1, con gli ospiti che sperano di evitare la battaglia per la retrocessione in cui sono stati trascinati la scorsa stagione. Il, nel frattempo, spera di sfidarsi per i posti europei dopo aver attratto il manager vincitore del titolo di Lille Christophe Galtier al club. La partitavssi gioca domenica 8 agosto alle 15. Cosa ci dobbiamo aspettare davs? In effetti, ilha messo a segno un bel colpo per portare Galtier al club dopo i miracoli del 54enne a Lille la scorsa stagione. Dopo aver lottato ...

Advertising

periodicodaily : Nizza vs Reims: pronostico e probabili formazioni #NizzaReims #8agosto #Ligue1 - fracchio_2 : RT @fratotolo2: Milioni di francesi in piazza a Parigi, Nizza, Montpellier, Nantes, Strasburgo, Reims, Tolosa, Marsiglia e molte altre citt… - Marika20002886 : RT @fratotolo2: Milioni di francesi in piazza a Parigi, Nizza, Montpellier, Nantes, Strasburgo, Reims, Tolosa, Marsiglia e molte altre citt… - V_R_S_Giac_ : RT @fratotolo2: Milioni di francesi in piazza a Parigi, Nizza, Montpellier, Nantes, Strasburgo, Reims, Tolosa, Marsiglia e molte altre citt… - AmbaAradam : RT @fratotolo2: Milioni di francesi in piazza a Parigi, Nizza, Montpellier, Nantes, Strasburgo, Reims, Tolosa, Marsiglia e molte altre citt… -