Mps, semestre in utile grazie alle attività finanziarie. A fine anno attesa una perdita di 562 milioni di euro (Di venerdì 6 agosto 2021) Sorpresa, Monte dei Paschi di Siena fa profitti. 202 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021 e 83 milioni solo tra aprile e giugno. Un “nero” che si confronta con il rosso da oltre un miliardo che aveva caratterizzato lo stesso periodo del 2020. Purtroppo la sorpresa dura poco, giusto il tempo di scorrere le altre voci del bilancio semestrale. I profitti non discendono dall’attività propriamente bancaria, i cui ricavi scendono anzi da 647 a 585 milioni ma, in gran parte (circa 100 milioni di euro) dalla gestione finanziaria. In sostanza dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Sorpresa, Monte dei Paschi di Siena fa profitti. 202dinei primi sei mesi del 2021 e 83solo tra aprile e giugno. Un “nero” che si confronta con il rosso da oltre un miliardo che aveva caratterizzato lo stesso periodo del 2020. Purtroppo la sorpresa dura poco, giusto il tempo di scorrere le altre voci del bilancio semestrale. I profitti non discendono dall’propriamente bancaria, i cui ricavi scendono anzi da 647 a 585ma, in gran parte (circa 100di) dalla gestione finanziaria. In sostanza d...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Mps, semestre in utile grazie alle attività finanziarie. A fine anno attesa una perdita di 562 milioni di euro https:/… - MariolinaNorma : RT @fattoquotidiano: Mps, semestre in utile grazie alle attività finanziarie. A fine anno attesa una perdita di 562 milioni di euro https:/… - fattoquotidiano : Mps, semestre in utile grazie alle attività finanziarie. A fine anno attesa una perdita di 562 milioni di euro - MICIPIACE : RT @f_burla: Mi raccomando 'fate presto' a svendere la più antica banca del mondo - conteadifoix : RT @f_burla: Mi raccomando 'fate presto' a svendere la più antica banca del mondo -