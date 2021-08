Marvel's Guardians of the Galaxy ha un nuovo trailer sulla spietata e 'interessata' a Drax, Lady Hellbender (Di venerdì 6 agosto 2021) Eidos-Montréal ha pubblicato un nuovo filmato di gioco in seguito all'annuncio dell'uscita di Marvel's Guardians of the Galaxy all'E3. Ritroviamo Star-Lord e i Guardiani sul punto di avviare le trattative con Lady Hellbender, leader degli Hellraiser, regina di Seknarf Nove e famigerata collezionista di mostri. Starà ai giocatori decidere quale dei due "rari mostri" (Rocket o Groot) vendere, scatenando una sequenza di eventi che porterà i nostri disadattati eroi a vivere una folle avventura per tutto il cosmo, con il destino stesso dell'universo a rischio. Grazie ai commenti esclusivi di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021) Eidos-Montréal ha pubblicato unfilmato di gioco in seguito all'annuncio dell'uscita di'sof theall'E3. Ritroviamo Star-Lord e i Guardiani sul punto di avviare le trattative con, leader degli Hellraiser, regina di Seknarf Nove e famigerata collezionista di mostri. Starà ai giocatori decidere quale dei due "rari mostri" (Rocket o Groot) vendere, scatenando una sequenza di eventi che porterà i nostri disadattati eroi a vivere una folle avventura per tutto il cosmo, con il destino stesso dell'universo a rischio. Grazie ai commenti esclusivi di ...

