La classe operaia va alle Olimpiadi

(Di venerdì 6 agosto 2021) «Io ho sempre detto che il vero record della maratona è quel 2h11’08” che ha fatto Yassine a Berlino nel 2019. Perché un atleta così non esiste nella storia. Uno che lavora nove ore al giorno, esce e va a fare 30 km pernarsi, torna a casadieci di sera, deve mangiare, ha una moglie e una figlia e il mattinosei deve alzarsi per andare a lavorare… E arriva a fare 2h11’08”. Ecco, questo per me è il record mondiale». Capelli bianchi, tono fermo da vecchio uomo di sport, accento romagnolo garbato e una grande decisione nello sguardo caratterizzano Giorgio Reggiani –natore di maratoneti con un passato come ...

Advertising

DiluciaErminia : @unoscribacchino Maledizione Ma quanti dovranno morire ancora in queste fabbriche fatiscenti luoghi di morte. Prim… - CGILModena : RT @collettiva_news: 1 lavoratore su 4 è preoccupato dallo sblocco dei #licenziamenti. Si sente più a rischio chi ha meno di 44 anni e fa p… - MASCHERATRISTE : RT @collettiva_news: 1 lavoratore su 4 è preoccupato dallo sblocco dei #licenziamenti. Si sente più a rischio chi ha meno di 44 anni e fa p… - agnese_70 : RT @collettiva_news: 1 lavoratore su 4 è preoccupato dallo sblocco dei #licenziamenti. Si sente più a rischio chi ha meno di 44 anni e fa p… - MarinaDruda : RT @collettiva_news: 1 lavoratore su 4 è preoccupato dallo sblocco dei #licenziamenti. Si sente più a rischio chi ha meno di 44 anni e fa p… -

Ultime Notizie dalla rete : classe operaia

LA NAZIONE

...firma della grande moda e lui dice sto tutto il giorno con il trapano in mano ma non mi inquadrano come metalmeccanico mi inquadrano come multiservizi e questo è il volto della nuova...Free Guy con la sua storia di dittatura soft edei personaggi non giocabili che prendono coscienza di sé (e di), mostra l'autonomia dei mondi digitali per affermarne la loro ...La storia di Yassine El Fathaoui, operaio italiano e maratoneta olimpico. «Io ho sempre detto che il vero record della maratona è quel 2h11’08” che ha fatto Yassine a Berlino nel 2019. Perché un atlet ...Il film con Ryan Reynolds Free Guy è uno dei più precisi affreschi sulle questioni dell’universo videoludico. E sicuramente quello che sa farne metafora dei problemi del mondo reale. Al cinema dal 12 ...