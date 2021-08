Green pass, vince (ancora) la linea Draghi: obbligo ai prof con sanzioni pesantissime (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 6 ago — E’ arrivato il giorno: l’Italia si sveglia blindata con l’obbligo di esibire il Green pass per lo svolgimento di gran parte delle attività sociali. Con alcune novità aggiunte sulla linea del traguardo: il passaporto vaccinale verrà imposto anche a tutti i professori e agli studenti universitari. Inoltre, dal primo settembre sarà necessario esibire il Green pass anche su treni a lunga percorrenza, sulle navi e sugli aerei. Dal 1 settembre, docenti e personale della scuola potranno lavorare solo se in possesso del codice QR che dimostrerà di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma, 6 ago — E’ arrivato il giorno: l’Italia si sveglia blindata con l’di esibire ilper lo svolgimento di gran parte delle attività sociali. Con alcune novità aggiunte sulladel traguardo: ilaporto vaccinale verrà imposto anche a tutti iessori e agli studenti universitari. Inoltre, dal primo settembre sarà necessario esibire ilanche su treni a lunga percorrenza, sulle navi e sugli aerei. Dal 1 settembre, docenti e personale della scuola potranno lavorare solo se in possesso del codice QR che dimostrerà di ...

