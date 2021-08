Caterina Balivo è incinta? Intanto è in luna di miele col marito (Di venerdì 6 agosto 2021) Caterina Balivo è incinta del terzo figlio? E’ ancora una volta sui social che si scatena il gossip, basta un indizio, un dettaglio e i follower suppongono la dolce attesa. La conduttrice sta trascorrendo l’estate tra un mare e l’altro e arrivata a Capri con la famiglia in questi giorni ha deciso di affidare i figli ai nonni e partire con il marito. Pochi giorni in Sardegna, da soli, una vera di luna di miele, necessaria a chiunque, almeno ogni tanto. Non è questo che ha fatto pensare ai fan che Caterina Balivo fosse incinta e nemmeno il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 agosto 2021)del terzo figlio? E’ ancora una volta sui social che si scatena il gossip, basta un indizio, un dettaglio e i follower suppongono la dolce attesa. La conduttrice sta trascorrendo l’estate tra un mare e l’altro e arrivata a Capri con la famiglia in questi giorni ha deciso di affidare i figli ai nonni e partire con il. Pochi giorni in Sardegna, da soli, una vera didi, necessaria a chiunque, almeno ogni tanto. Non è questo che ha fatto pensare ai fan chefossee nemmeno il ...

Advertising

BaritaliaNews : Caterina Balivo, la conduttrice incinta del terzo figlio e lei risponde “punto a …”, il web la applaude - PasqualeMarro : #CaterinaBalivo allarga la famiglia con terzo baby?! - Grmosciia : @gionaruggio Tutte le persone che conosco sono più abbronzate di Stefano Bettarini e Caterina Balivo ?? non so dove… - zazoomblog : Caterina Balivo la bellezza di piacersi: “Alla prova costume mi do 10” - #Caterina #Balivo #bellezza #piacersi: - zazoomblog : Caterina Balivo posta una foto in costume un follower le dà 7 e lei non lo accetta e spiega che … - #Caterina… -