Calciomercato Juventus | non solo Pjanic | dalla Spagna altro colpo a effetto

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 6 agosto 2021), Allegri vuole un rinforzo in mezzo La ricerca di un centrocampista sta assumendo i contorni di un’enigma per la. Il dialogo col Sassuolo per Locatelli, il candidato attualmente più quotato, sarebbe pieno di ostacoli e rallentamenti: qualche settimana fa si pronosticava uno scontato lieto fine, ma l’ultimo scorcio dici sta abituando a imprevisti cambi di direzione nelle trattative. Quella che conduce al neo campione d’Europa è una pista che potrebbe raffreddarsi e ciò starebbe costringendo la dirigenza bianconera ad avviare un rapido casting per trovare il regista desiderato da Allegri. LEGGI ANCHE: ...