Tokyo 2020 | Paltrinieri conquista il bronzo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ildella tenacia, la medaglia del cuore, oltre che della fatica. Gregorioè uscito dal caldissimo mare del Giappone con un altro alloro olimpico, il primo per il fondo azzurro ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - FabioTanevini : RT @giannimacheda: Posso dire: li adoro. Spettacolo nello spettacolo. #ganna #olimpiadi #CiclismosuPista #ciclismo @Eurosport_IT https:/… - legenrehumain : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #marcia, #Stano: 'Io musulmano? Ognuno sceglie la religione che vuole' -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

IZU - A un passo dalla disfatta e a un centimetro dall'argento, Elia Viviani trova un magnifico compromesso prendendosi la medaglia di bronzo nell'Omnium, la gara che a Rio cinque anni fa per lui era ...Sul cellulare di Giovanni Zaccheo, primo allenatore del neo campione olimpico di marcia Massimo Stano, arriva una videochiamata dal Giappone. 'E' lui!'. L'atleta di Palo del Colle, paesino nel barese, ...Uno strumento di terze parti consente di spingere al massimo le potenzialità dell'Editor del Registro di sistema di Windows, con opzioni e funzioni aggiuntive fondamentali ...Tokyo, 5 ago. "Come condizione non stavo al top, abbiamo fatto lavori diversi rispetto al solito, ma io mi sentivo che era la mia Olimpiade, l'ho detto a poche ...